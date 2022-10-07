عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد العٌماني إلى إيجابية بدلا من مستقرة، فيما أبقت على تصنيفها الائتماني عند Ba3.

وقالت موديز، في تقرير الخميس، إن تعديل النظرة المستقبلية لإيجابية، يعكس قدرة عٌمان على تحمل الديون في 2022 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، واحتمال استمرار هذا التحسن على المدى المتوسط، كما أن احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة يمنح الحكومة وقت إضافي للمضي قدما في أجندة الإصلاح المالي والاقتصادي.

تتوقع الوكالة، أن يشكل قطاع الهيدروكربونات أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية و66% من إجمالي صادرات السلع والخدمات العام الجاري.

كما تتوقع موديز أن ينخفض ​​الدين الحكومي العٌماني من 63% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى أقل من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، ما يزيد من قدرة الدولة على الصمود قبل أي صدمة أسعار نفط محتملة.

لكن الوكالة ترى أن الضعف الهيكلي في عٌمان واحتمالات الانخفاض المستقبلي للطلب على النفط والأسعار لا يزال مرتفع، وهو ما دفعها للإبقاء على التصنيف عند Ba3.

وتتوقع موديز، أن تظل أسعار النفط متقلبة وأن تنخفض في النهاية إلى 50-70 دولار للبرميل على المدى المتوسط، لكن مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية تبقيها مرتفعة حتى 2024 ما يدعم تحقيق فائض في الاقتصاد العٌماني خلال العامين المقبلين.

وتقدر وكالة موديز أن الفائض المالي لسلطنة عٌمان للعام بأكمله سيقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع تقديرات النفط عند متوسط 105 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا