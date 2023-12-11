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أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، قانون بإنشاء "صندوق دبي للاستثمارات" ليصبح مساهم في 3 شركات بدلا من حكومة دبي، وفق بيان لمكتب دبي الإعلامي الاثنين.

ووفقا للبيان، سيحل الصندوق محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة سالك، وشركة تاكسي دبي، "وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل حكومة دبي التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي".

كما تضمن القانون، أن يتم إلحاق مؤسسة دبي العالمية - التي تركز على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ويتبعها شركة موانئ دبي DP World - بالصندوق، على أن تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية.

وتسعى دبي لزيادة مواردها الاستثمارية في ظل منافسة قوية مع دول خليجية على استقطاب رؤوس الأموال، فيما تركز الإمارات -التي تستضيف كوب 28 - على تنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ويستهدف الصندوق تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، والاستثمار في المشروعات الاستراتيجية وبناء احتياطيات قوية والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وسيتولى رئاسة الصندوق مكتوم بن محمد بن راشد، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وسيتولى عبدالعزيز محمد الملا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.

ماذا سيمتلك الصندوق؟

وفقا للبيان سيصبح الصندوق مالك لحصص حكومة دبي في شركتي سالك وتاكسي دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وجميعها متداول في سوق دبي للأوراق المالية. وتبلغ هذه الحصص وفقا لبيانات الشركات على السوق كالتالي:

ديوا: هي المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، ومدرجة في سوق دبي منذ أبريل 2022، وتمتلك حكومة دبي 82% منها.

سالك: تأسس عام 2007، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في إمارة دبي، يمكن سائقي المركبات من المرور عبر بواباته دون التوقف في أكشاك تحصيل رسوم المرور أو نقاط وقوف، مدرجة منذ سبتمبر 2022، وتمتلك حكومة دبي 75% منها.

تاكسي دبي: شركة تعمل في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي لديها حصة سوقية نحو 44% (من حيث حجم سيارات الأجرة)، وأدرجت في البورصة في ديسمبر 2023، تمتلك حكومة دبي 75% منها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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