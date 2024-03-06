واصل القطاع الخاص غير النفطي في قطر النمو خلال شهر فبراير، بدعم من نمو الأعمال الجديدة وارتفاع أحجام الإنتاج والتوظيف بمعدلات أسرع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر، والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global الصادر الأربعاء إلى 51 نقطة في فبراير من 50.4 نقطة في يناير.

وتشير قراءة المؤشر إلى استمرار نمو النشاط التجاري فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

واستمر نمو الطلب في شركات القطاع الخاص خلال شهر فبراير. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل رئيسي باستقطاب عملاء جدد وافتتاح فروع جديدة.

ووفقا للتقرير، واصلت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في فبراير. وتحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

وسجلت الشركات تراجع في المخزون بدرجة طفيفة للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل بسيط مع انخفاض أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في عامين.

(إعداد: جيهان ليغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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