رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف قطر الائتماني إلى Aa2، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وفق تقرير للمؤسسة يوم الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف قطر -وهي من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم- منذ عام 2007، وجاء هذا التعديل في وقت يعزز فيه الطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال الآفاق الاقتصادية للبلد الخليجي.

وبهذا يصبح تصنيف قطر مماثل لجارتها الخليجية الإمارات، وكذلك لكل من فرنسا وكوريا الجنوبية، وأعلى من تصنيف المملكة المتحدة، وفق وكالة بلومبرغ.

والتصنيف الائتماني لقطر لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني مماثل لتصنيفها لدى موديز، بحسب الوكالة.

وتستثمر قطر في مشروعات لديها لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% على الأقل ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، وتتوسع في إبرام عقود توريد الغاز خاصة في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي تسببت في وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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