انتعش أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير الماضي، مع ارتفاع مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر، والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الاثنين، إلى 50.4 نقطة في يناير، من 49.8 نقطة سجلها في ديسمبر.

وبهذه القراءة تخطى المؤشر منطقة الانكماش مرتفعا فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتحسنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير النفطي مستفيدة من متوسط النمو القوي خلال 2023، وساهم استقطاب عملاء جدد في زيادة المبيعات، إضافة إلى الحملات الترويجية والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

ووفقا للتقرير، انخفضت مستلزمات الإنتاج في يناير، فيما انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، ما أدى لتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد.

وانخفضت أسعار الإنتاج في يناير للشهر الثالث على التوالي وبأعلى مستوى منذ يونيو 2023.

واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في يناير للشهر 11 على التوالي، وساهم تجدد ارتفاع الطلب في تسجيل توقعات إيجابية للـ 12 شهر المقبلة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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