تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية بنحو 66.7% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، مسجلا 29 مليار ريال سعودي (7.73 مليار دولار) مقارنة بـ 87 مليار ريال في مايو 2022، بحسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وانخفضت الصادرات في مايو بنسبة 32.1% عن مايو 2022 ووصلت إلى 97.1 مليار ريال، بسبب تراجع الصادرات البترولية بنسبة 37.7% إلى 72 مليار ريال. وانخفضت أيضا الصادرات غير البترولية بما فيها إعادة التصدير بـ 8.7% على أساس سنوي لتسجل 25.1 مليار ريال. وانخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بـ 19.2%.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

أما الواردات، فارتفعت في مايو بنحو 20.9% على أساس سنوي وبلغت قيمتها 67.7 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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