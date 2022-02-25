يستعد أكبر بنكين حكوميين في روسيا - Sberbank و VTP لسيناريو صعب في محاولة لتقليل أثر وابل من العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين الخميس.

فماذا نعرف عن البنكين؟

(بحسب الموقع الرسمي للبنكين وبيانات رسمية)

بنك Sberbank

- أكبر بنوك روسيا من حيث الأصول، وهو بنك حكومي.

- يمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي.

- سجل صافي ربح البنك في 2021 نحو 1.24 تريليون روبل (16.32 مليار دولار) بزيادة 74% عن 2020.

- وقال البنك في بيان انه مستعد لأي تطورات وذلك قبل فرض مزيد من العقوبات مساء أمس.

بنك VTP

- ثاني أكبر بنك روسي حكومي من حيث الأصول.

- تمتلك الحكومة الروسية نحو 92% من رأس مال البنك.

- حقق رقم قياسي في صافي الربح خلال عام 2021 بلغ 327 مليار روبل روسي ( نحو 4 مليار دولار) مقارنة ب75.3 مليار روبل في 2020.

- في بيان أمس قال البنك إنه درس بدقة السيناريوهات السلبية المحتملة وقام بتطوير خطة عمل تقلل من العواقب بدون ذكر تفاصيل.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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