وقع صندوق النقد العربي اتفاق بقيمة 1 مليار دولار مع الحكومة اليمنية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية في تغريدة.

وأضافت قناة الإخبارية في فيديو نشرته عن التوقيع أن البرنامج سيغطي الفترة من 2022 إلى 2025 ويسعى إلى "إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن."

وحضر التوقيع، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك ومسؤولين آخرين، بحسب بيان من وكالة أنباء سبأ اليمنية.

وديعة في وقتها

وجاءت هذه الوديعة والبرنامج في وقتها بحسب ما قاله وزير المالية اليمني سالم بن بريك، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية باليمن، وانعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف بريك أن البرنامج "يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني".

وتقود السعودية تحالف عربي لدعم حكومة اليمن، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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