ارتفعت صادرات قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 26.3% على أساس سنوي، لتدعم زيادة فائض الميزان التجاري بنسبة 18.5%، حسب بيانات حكومية.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، نقلتها وكالة الأنباء القطرية يوم الاثنين، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية ـ التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ـ خلال أكتوبر الماضي، سجلت ارتفاع بنسبة 26.3% مقارنة بأكتوبر 2021 لتصل إلى 38 مليار ريال قطري تقريبا.

وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر أي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر الماضي فائض بـ 25.1 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 18.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال أكتوبر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 45% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال.

على أساس شهري

انخفضت صادرات قطر خلال أكتوبر على أساس شهري بنسبة 10.3% مقارنة بشهر سبتمبر، أما الواردات السلعية فارتفعت بنسبة 14.3% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي على أساس شهري بنسبة 19.2% مقارنة مع شهر سبتمبر 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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