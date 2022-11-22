أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم ملكي بتشكيل الحكومة، بعد إعادة تكليف الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء، وبترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وتضمن المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية مساء الاثنين تعيين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب لرئيس مجلس الوزراء، وبلغ عدد الوزراء في الحكومة 23 وزير.

وحافظ الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على منصبه كوزير مالية والاقتصاد الوطني كما بقي محمد بن مبارك بن دينة وزير للنفط والبيئة.

وتم تعيين عبدالله بن عادل فخرو وزير للصناعة والتجارة، بدلا من زايد بن راشد الزياني الذي أصبح وزير للخارجية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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