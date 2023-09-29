وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مبدئية للتجارة الحرة مع باكستان مساء يوم الخميس، وفقا لما أعلنته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان.

ووقع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون على اتفاقية "الأحرف الأولى" -أي المبدئية- مع جوهر إعجاز، وزير التجارة الباكستاني، في مقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال البديوي، بحسب البيان، إن "هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستساهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين".

ويأتي التوقيع على الاتفاقية بعد يومين من جولة مفاوضات عقدها الطرفان، وفقا لبيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون في 26 سبتمبر.

وأشارت الأمانة العامة في بيانها في 26 سبتمبر إلى سعي الجانبين خلال جولة المفاوضات "إلى استكمال مناقشة الموضوعات المتبقية في مفاوضات اتفاقية التجارة بينهما، التجارة في السلع، والخدمات، والاستثمار".

"وقد استأنف الجانبان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في يناير 2022، بعد توقف دام 14 عام"، بحسب بيان 26 سبتمبر.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والكويت والإمارات وقطر وعُمان والبحرين.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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