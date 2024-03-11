تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر فبراير الماضي، مدفوعا بتسارع نمو الأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الاثنين، ليسجل 58.5 نقطة، مقابل 56.6 نقطة في يناير.

ويشير المؤشر إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي مع قراءة فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة. وسجل في فبراير أعلى مستوى منذ مايو 2019.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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