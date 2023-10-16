ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في قطر خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.80%، ليتباطأ عن 2.38% في أغسطس، وفق بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري يوم الاثنين.

وأرجع البيان السبب إلى ارتفاع مجموعة الاتصالات بنسبة 15.59%، الترفيه والثقافة 3.19%، التعليم بنسبة 6.72%، الأثاث والأجهزة المنزلية بـ 2.35%، النقل بـ 1.73%، الغذاء والمشروبات بنسبة 2.20%.

وسعت البنوك المركزية حول العالم، على مدى شهور، لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.65%، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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