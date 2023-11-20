تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سلطنة عُمان إلى 0.30% في شهر أكتوبر على أساس سنوي من 1.27% في سبتمبر الماضي، بحسب بيانات رسمية صدرت عن المركز الوطني للإحصاء العُماني يوم الاثنين.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاع بنسبة 1.69% خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

وشهدت عدة دول في العالم ارتفاع في معدل التضخم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت العام الماضي ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر 0.20%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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