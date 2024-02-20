تدرس شركة مبادلة للاستثمار -صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي- شراء حصة في مطار هيثرو في لندن، وهو أكبر مطارات بريطانيا، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة على الأمر.

ومن شأن تلك الخطوة في حال حدوثها أن تجعل مبادلة ضمن أبرز المساهمين في مطار هيثرو إلى جانب صندوق الثروة السيادي السعودي "صندوق الاستثمارات العامة" والصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للاستثمار"، بحسب الوكالة.

وتبلغ قيمة محفظة أعمال "مبادلة" 276 مليار دولار (أكثر من تريليون درهم إماراتي)، وهي من أبرز الصناديق السيادية في العالم، وتتوزع استثماراتها على 6 قارات، وتستثمر في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، ويقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

ووفق المصادر التي نقلت عنها بلومبرغ، فإن دراسة "مبادلة" الاستثمار في مطار هيثرو تأتي بعدما تواصلت شركة الاستحواذ "أرديان" مع "مبادلة".

وكانت شركة "فيروفيال" الإسبانية للبنية التحتية وافقت في نوفمبر الماضي على بيع حصتها في مطار هيثرو البالغة 25% إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة "أرديان" مقابل 2.37 مليار جنيه إسترليني (نحو 3 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ.

ولا تزال النقاشات مستمرة بشأن استثمار "مبادلة" في مطار هيثرو ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، كما لم تتخذ "مبادلة" بعد قرار نهائي بشأن الأمر وقد تقرر عدم المضي قدما في عملية الاستحواذ، وفق مصادر بلومبرغ.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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