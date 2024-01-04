انكمش أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي، مع استقرار نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات عند مستويات نوفمبر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر، والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الخميس، إلى 49.8 نقطة في ديسمبر من 51.5 نقطة في نوفمبر.

وبهذه القراءة انخفض المؤشر لمنطقة الانكماش لكنه ظل قريبا من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

ولم يشهد النشاط التجاري الكلي تغيير على نطاق واسع في ديسمبر، وفقا للتقرير، لكن الشركات القطرية

استمرت في زيادة معدلات التوظيف كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة، وتحسنت مواعيد تسليم الموردين.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر، فيما انخفضت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة، فيما جاءت توقعات الشركات المستقبلية للعام 2024 إيجابية، وفق التقرير.

وخلال العام 2023، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 52.4 نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة منذ العام 2017.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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