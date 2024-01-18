تتواصل، الخميس، اجتماعات قادة العالم في الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا لمناقشة الأزمات العالمية الراهنة والمتغيرات الاستراتيجية التي تشهدها المرحلة الحالية.

ومثل النفط وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر محور عدد من النقاشات في منتدى دافوس الاقتصادي الذي يأتي هذه السنة، تحت شعار "التعاون في ظل عالم مجزأ"، في وقت تتصاعد فيه الصراعات في عدد من دول العالم على غرار الحرب على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية.

أهم اللقاءات والتصريحات

(حسب وكالات أنباء رسمية ودولية)

السعودية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الخميس، إن المملكة ستستضيف اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل.

وسيركز الاجتماع، المتوقع عقده في 28 و29 أبريل، على التعاون العالمي والنمو في العديد من القطاعات، وفق الإبراهيم.

من جهته، ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال لقاءات مع عدد من رؤساء وقادة الشركات الصناعية العالمية تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وهذه الشركات في قطاعي الصناعة والتعدين، وكيفية زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية.

الإمارات

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري خلال جلسة نقاش بالمنتدى حرص الإمارات على مواصلة جهودها في دعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.

فيما قال وزير دولة التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات تواصل وضع التجارة الخارجية في مقدمة خططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي.

قطر

حذر وزير المالية القطري علي الكواري من استمرار الحرب في غزة وقال إن تواصل الحرب سيلحق ضررا بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط داعيا إلى ضرورة التوصل لحل غير عسكري.

وتوقع الكواري أن تحقق قطر فائض مالي كبير إذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية البالغة 78 دولار.

العراق

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر وأن نحو 90% من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا ولا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة نقاشية بالمنتدى إن العراق يسعى لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95% إلى 80%. وقد حدد هدف في موازنة مدتها 3 سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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