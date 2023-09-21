ثبت البنك المركزي العٌماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية عند 6%.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات في قرار أٌتخذ بالإجماع.

وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتبع قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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