وافق البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، على الترخيص لشركة جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية تحت اسم "مُيسر المالية" لتقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية.

ومع الترخيص للشركة الجديدة يرتفع عدد الشركات العاملة في القطاع بالسعودية إلى 16 شركة، إضافة إلى حصول 9 شركات على موافقة أولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتأسست شركة "مُيسر المالية" عام 2015، وتوفر الشركة حلول للدفع الإلكتروني لمختلف الأشخاص والجهات، وتعمل بالشراكة مع مصرف الراجحي، وبنك البلاد، وبنك الرياض، ومحفظة Stc Pay الرقمية، وخدمة Apple Pay، بحسب موقع الشركة الإلكتروني وحسابها على لينكدإن.

وبلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد 57% في عام 2021 من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، وفقا لبيانات المركزي السعودي.

ويستهدف البنك المركزي السعودي تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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