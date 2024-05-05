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شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مع بداية الربع الثاني من عام 2024 توسع قوي في ظل ارتفاع كبير للطلب محليا في شهر أبريل، وفق قراءة مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات الصادرة يوم الأحد.

وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للسعودية ثابت في شهر أبريل عند 57 نقطة على غرار قراءة مارس، ليتواصل بذلك التحسن القوي في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة مع بقاء القراءة فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.



وشهد شهر أبريل توسع كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وأدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء خاصة في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال الشهر.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتستثمر المملكة بكثافة وتسعى أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاعات غير النفطية.

وقال نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، في تقرير المؤشر يوم الأحد، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات للسعودية الثابتة عن قراءة قوية للشهر الثاني على التوالي تشير "إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام".

ومع زيادة إجمالي نفقات التشغيل بوتيرة أضعف في أبريل، قدمت بعض شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية تخفيضات للعملاء لتحسين قدرتها على المنافسة، لكن بشكل عام، ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي، وإن كان بشكل هامشي فقط.

ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، زادت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نشاطها الشرائي بشكل حاد في أبريل، ليرتفع مخزون المشتريات بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة، إلا أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خفضت مستويات التوظيف لديها للمرة الأولى في ما يزيد قليلا عن عامين في شهر أبريل.

وارتفعت تكاليف التوظيف بشكل طفيف في شهر أبريل، حيث قدمت الشركات زيادة في الرواتب لمنح العمال حوافز أكبر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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