واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نموه في مايو بدعم من معدلات الطلب القوية، لكن نمو القطاع تباطأ قليلا الشهر الماضي عن أبريل السابق له.

وسجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للسعودية، الصادرة عن بنك الرياض السعودي يوم الثلاثاء، 56.4 نقطة في مايو بعد ثابتها لشهرين متتالين عند 57 نقطة.

وارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في شهر مايو، مما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بالمملكة.

ارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بالمبيعات المحلية، في حين شهد التصدير ارتفاع محدود.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتستثمر المملكة بكثافة وتسعى أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاعات غير النفطية.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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