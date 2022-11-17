أبرمت السعودية اتفاقيات مع كوريا الجنوبية تُقدر بنحو 30 مليار دولار في مجالات جديدة، بحسب ما صرح به وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لقناة "الشرق".

وبحسب يونهاب، تنوعت العقود ومذكرات التفاهم ـ وعددها 25 ـ في مختلف القطاعات ووقعها من الجانب السعودي أكوا باور وأرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وجهات حكومية سعودية أخرى منها وزارة الاستثمار.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه يأمل أن يتسع نطاق التعاون مع كوريا الجنوبية في إطار رؤية 2030 السعودية لتطوير الطاقة المائية واحتجاز الكربون وتكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة والطاقة والصناعات الدفاعية وغيرها، بحسب ما نقلته رويترز عن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية.

وأبرز المشروعات التي شملتها الاتفاقيات:

(بحسب وكالة يونهاب الرسمية الكورية الجنوبية وبيان من أرامكو)

-مشروع "شاهين" الذي أعلنت عنه أرامكو السعودية بقيمة 26 مليار ريال (7 مليارا دولار) لاستخدام تقنية تحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيماويات في أولسان وهو الموقع الحالي لمجمع إس ـ أويل، الشركة التابعة لأرامكو في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2026، بحسب بيان لأرامكو.

-توقيع مذكرة تفاهم لبناء مصنع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بقيمة 6.5 مليار دولار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات كورية : شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة نامبو ومؤسسة كوريا للبترول وبوسكو للصلب والحديد وسامسونغ للتجارة. وكانت يونهاب قد أشارت في بيان يوم الأربعاء أن المشروع سيُقام في نيوم.

-مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و شركة سامسونغ للتجارة والهندسة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة نيوم السعودية.

وقدرت مصادر لـ يونهاب يوم الأربعاء تكلفة المشروع بـ 4 مليار دولار.

-مذكرة تفاهم بين مؤسسة الكهرباء الكورية وأكوا باور لتنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر.

-اتفقت شركة هيونداي روتيم وهيئة السكك الحديدية السعودية على التعاون في مشروع السكك الحديدية في نيوم بقيمة 2.5 تريليون وون (1.9 مليار دولار).

ـ اتفاقية بين شركة كوريا فينشر إنفستمنت(KVIC) والشركة السعودية للاستثمار الجريء(SVC) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في البلدين، عبر إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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