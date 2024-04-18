قال رئيس الإمارات محمد بن زايد، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس، إن الإمارات وقعت مع كوستاريكا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يحفز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

جرى توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور رئيس الإمارات ونظيره الكوستاريكي رودريغو تشافيس روبلز، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

والاتفاقية هي الأحدث للإمارات ضمن سلسلة اتفاقيات مماثلة وقعتها مع دول أخرى ضمن استراتيجيتها للتجارة الخارجية الهادفة إلى توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتها.

وكانت الإمارات وقعت حتى قرب نهاية نوفمبر الماضي اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 7 دول، وكانت تخوض مفاوضات في مراحل متقدمة من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة أخرى، بحسب بيان في نوفمبر الماضي لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الحكومية.

وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستهدف الإمارات جذب 150 مليار دولار من هذه الاستثمارات بحلول عام 2031. كما تدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحقيق هدف الإمارات زيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 4 تريليون درهم بحلول العام 2031.

وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (السلع والخدمات) للإمارات خلال 2023 رقم قياسي بلغ 3.5 تريليون درهم (نحو 953 مليار دولار).

واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا هي الأولى للأخيرة مع دولة شرق أوسطية، وتأتي في وقت واصلت فيه التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نموها خلال السنوات الماضية لتسجل في نهاية عام 2023 زيادة بنحو 7% مقارنة بعام 2022، وبنسبة 31% مقارنة بعام 2021.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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