اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأربعاء، فئة جديدة للإقامات تحت مسمى "الإقامة الزرقاء" لمدة 10 سنوات للأفراد ذوي الجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، على منصة إكس (تويتر سابقا) "اعتمدنا اليوم "الإقامة الزرقاء" … وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات".

أضاف الشيخ محمد أن "استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا، وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال".

وتسعى الإمارات -التي استضافت العام الماضي قمة المناخ COP28 - لبناء اقتصاد أخضر يهدف إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمو اقتصادي طويل المدى.

وفبراير الماضي، مددت الإمارات مبادرة "عام الاستدامة"، الذي أطلقته العام الماضي، ليشمل 2024 بهدف تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في الإمارات، والتشجيع على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة.

ماذا نعرف عن"الإقامة الزرقاء"؟

(وفق وكالة الأنباء الإماراتية)

- إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات.

- تستهدف استكمال مسيرة جهود الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع قرار تمديد عام الاستدامة للعام 2024.

- ستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية.

- ستمنح ايضا للمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.

- ستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الإمارات للشخصيات المرشحة لها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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