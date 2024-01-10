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واصل القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي نموه في شهر ديسمبر الماضي، ليسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، إلى 57.7 نقطة في ديسمبر مقابل 56.8 نقطة في نوفمبر.

وهذه ثاني أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات لدبي منذ أربع سنوات ونصف.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات ظروف القطاع الخاص غير النفطي، وتشير القراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة المحايد إلى نمو بالقطاع، فيما تعكس القراءة أقل من المستوى المحايد الانكماش.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط لكنها تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

وقال ديفيد أوين وهو خبير اقتصادي أول في S&P Global، في تقرير المؤشر الصادر الأربعاء: "أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي العام 2023 بشكل ناجح".

التفاصيل

جاء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي خلال ديسمبر نتيجة للارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة مما عكس زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة للشركات.

وكان معدل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدل مسجل منذ يونيو 2019.

وأرجعت الشركات الزيادة في الأعمال الجديدة إلى تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب من العملاء، وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض أسعار الإنتاج.

ونتيجة لارتفاع الطلبات الجديدة، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في ديسمبر.

وقال الخبير الاقتصادي أوين من S&P Global إن شركات القطاع في دبي استفادت من الارتفاع السريع في الأعمال الجديدة "وهو ما أكد على إحدى نقاط قوة الطلب في سوق إمارة دبي مع بداية العام الجديد".

وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ يونيو 2023، في ظل تخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات.

فيما قال أوين إن انخفاض أسعار البيع جزئيا يعود إلى "اشتداد المنافسة بالسوق" الذي ظل مصدر قلق للشركات.

وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير النفطي في دبي للنشاط خلال عام 2024، وكان مستوى التفاؤل بين الشركات من بين المستويات الأعلى المسجلة في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأدى تحسن الثقة والمبيعات إلى رفع الشركات لأعداد الموظفين خلال شهر ديسمبر، بهدف التوسع في الأعمال وإنجاز الطلبات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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