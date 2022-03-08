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أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الاثنين، عن 22 اتفاقية بإجمالي 8 مليار ريال ( 2.1 مليار دولار) مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وشملت الاتفاقيات:
توطين المنظومات والأنظمة العسكرية
نقل وتوطين التقنيات والخدمات
و تدريب المواطنين للتمكن من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية
(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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