أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الاثنين، عن 22 اتفاقية  بإجمالي 8 مليار ريال  (  2.1 مليار دولار)  مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). 

وشملت الاتفاقيات:

 توطين المنظومات والأنظمة العسكرية

نقل وتوطين التقنيات والخدمات

و تدريب المواطنين للتمكن  من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية

 

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)  

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com

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