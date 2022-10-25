قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أمير قطر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر، الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الطاقة حول الموازنة العامة من عجز متوقع إلى تحقيق فائض بنحو 47.3 مليار ريال ( 12.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

وستستخدم قطر الفائض في الموازنة لخفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة، بحسب الأمير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا