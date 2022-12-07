تباطأ معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال نوفمبر الماضي، بضغط من تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة والمبيعات، رغم زيادات معتدلة في الأسعار.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للإمارات الصادر من S&P Global الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 54.4 نقطة في نوفمبر مقابل 56.6 نقطة في أكتوبر.

ووفقا للتقرير، ارتفعت الأعمال الجديدة في نوفمبر بأضعف وتيرة في 14 شهر أي منذ سبتمبر 2021، وكذلك المبيعات.



وعلى الرغم من زيادة الإنتاج خلال نوفمبر بسبب ارتفاع معدل الطلب، فإن وتيرة التوسع تراجعت لأدنى مستوى منذ يناير الماضي.

ومع ذلك، ظل الارتفاع العام في الأعمال التجارية قويا في نوفمبر، مع تسليط الضوء على المشروعات الجديدة وزيادة السياحة والطلبات المسبقة حسب التقرير.



المشتريات والتوظيف

ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج في نوفمبر بأبطأ بوتيرة منذ أغسطس، وتراجع النمو بشكل ملحوظ من أكتوبر الذي كان أعلى مستوى في 3 سنوات، لكن ظل الانتعاش حاد وساهم في زيادة المخزون.

وفيما يتعلق بالتكلفة، ساهم تصحيح بعض أسعار المواد الخام في خفض تضخم تكلفة الإنتاج ليستمر اتجاه التضخم المتواضع منذ سبتمبر.

وشهد نوفمبر زيادة متواضعة في عدد التوظيف وهي زيادة أقل من المسجلة في أكتوبر، حسب التقرير.



أما عن النظرة المستقبلية، تراجعت توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، مسجلة ثاني أضعف مستوى منذ أغسطس 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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