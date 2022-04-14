رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، على أن تطبق الزيادة الجديدة ونسبتها 5% في سعر المواد البترولية بداية من يوم الخميس، وفق بيان نقتله وكالة تونس للأنباء الرسمية.

وأوضحت الحكومة التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج للتمويل، أن الزيادة سببها ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية لمستويات قياسية.

وتشهد أسعار البترول ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل.

وأشارت الحكومة إلى أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها احتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (47 مليون دولار) في السنة.

وأبقت الحكومة على أسعار مواد غاز البترول المسال وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي دون تغيير.

ووفق البيان، تدعم تونس أسعار المحروقات بتكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار، ويبلغ مخصص دعم المحروقات بموازنة 2022 نحو 7.2 مليار دينار (2.4 مليار دولار) بنسبة 15.4% من نفقات الميزانية التي اعتمدت سعر النفط عند 75 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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