وقعت السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والهند، ودول بالاتحاد الأوروبي منها فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي، والتي شارك فيها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان كضيف شرف، بحسب وكالتي الأنباء الرسميتين السعودية (واس) والإماراتية (وام).

وتسعى الدول والأطراف المشاركة في المشروع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بما ينعكس على الاقتصاد العالمي.

ماذا نعرف عن المشروع؟

(وفق الوكالتين)



يتألف المشروع من ممرين منفصلين هما "الممر الشرقي" الذي يربط الهند مع الخليج العربي و"الممر الشمالي" الذي يربط الخليج بأوروبا.

سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط للموانئ مما سيشكل شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لزيادة مرور السلع والخدمات، ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي.

سيحفز الممر الجديد التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الربط والتكامل الاقتصادي بين المناطق التي سيمتد بينها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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