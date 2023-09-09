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انطلقت قمة مجموعة العشرين الـ18 بالهند، يوم السبت وتستمر يومين، وسط مخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاتفاق بين الأعضاء على بيان ختامي.

ومجموعة العشرين -التي تأسست عام 1999 - تضم 20 عضو بينهم أقطاب التنافس العالمي الأبرز الصين والولايات المتحدة وروسيا، السعودية والاتحاد الأوروبي.

يمثل تجمع G20 نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وحوالي ثلثي سكان العالم.

وداخل مجموعة العشرين، تجتمع أيضا دول تجمع بريكس، جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا والصين والهند المستضيفة للقمة والتي دعت كل من مصر والإمارات للحضور وهما من بين 6 دول مدعوين للانضمام لبريكس مطلع العام المقبل.

أبرز ما جاء في قمة نيودلهي:

- استخدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة Bharat بهارات للتعريف باسم بلده بدلا من الهند India.

- تحدث مودي خلال الكلمة الافتتاحية، عن أزمة الثقة في العالم، وقال وفقا لما نقله الموقع الرسمي للقمة، إنه بعد كوفيد-19 ظهرت أزمة ضخمة من انعدام الثقة في العالم ثم تعمق عجز الثقة نتيجة الصراع، مضيفا "كما تمكنا من التغلب على فيروس كورونا، يمكننا أيضا التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".

-أعلن مودي، أنه سيتم منح الاتحاد الإفريقي صفة عضو دائم في مجموعة العشرين، وذلك بعد اقتراح لمودي خلال قمة بريكس التي انعقدت في جنوب إفريقيا الشهر الماضي.

وقال في كلمته الافتتاحية "أعتقد أننا جميعا متفقون على هذا الاقتراح، وبموافقتكم، وقبل أن نبدأ في مزيد من الإجراءات، أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي إلى شغل مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

- لم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ للقمة، وسط انقسام عميق بشأن الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لرويترز تضغط الدول الغربية من أجل إدانة قوية لروسيا في إعلان القادة الذي سيصدر في نهاية القمة، في حين تطالب دول أخرى بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع.

- وللحرص على إصدار بيان ختامي، قال مصدر مطلع لرويترز، إن ممثلي الدول توصلوا إلى حل وسط بشأن اللغة التي سيتم استخدامها في البيان الذي سيتم تقديمه إلى القادة.

- حسب رويترز، تبنت المجموعة في اليوم الأول، إعلان توافقي، تجنب إدانة روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لكن دعا جميع الدول إلى الامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وجاء في الإعلان "نرحب بجميع المبادرات ذات الصلة والبناءة التي تدعم السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا،" وفقا لرويترز.

- حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممثلا لعضوية المملكة الدائمة بالتجمع، كما حضر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كمدعوين.

ويُترقب انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر لتحالف بريكس مطلع 2024، إلى جانب إثيوبيا وإيران والأرجنتين (وهي عضو في G20).

- يُتوقع أن تكون المناقشات بشأن أزمة المناخ والتزام الدول الغنية بتوفير 100 مليار دولار لتمويل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سنويا لمواجهة تغير المناخ على طاولة مناقشات القمة المنعقدة قبل أقل من 3 أشهر من إقامة مؤتمر الأطراف بشأن المناخ بالإمارات نهاية نوفمبر المقبل.

للمزيد - إنفوجرافك: كيف ستصبح قوة "بريكس" بعد ضم أعضاء جدد؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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