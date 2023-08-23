اقترح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، منح عضوية دائمة للدول الإفريقية في مجموعة العشرين، وقال خلال قمة بريكس بجنوب إفريقيا الأربعاء، إنه يأمل أن تدعم دول بريكس اقتراح بلاده هذا، وفقا لما نقلته صحيفة ذا تايمز أوف إنديا الناطقة بالإنجليزية.

وتقود روسيا والصين تجمع بريكس الذي يضم أيضا الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويكتسب قوة اقتصادية بمرور السنوات، ويضم دول تعد مصدر أساسي للحبوب.

وانطلقت قمة بريكس يوم الثلاثاء في جوهانسبرغ وتستمر حتى 24 أغسطس 2023، تحت شعار "بريكس وأفريقيا" فيما يسعى التجمع لتوسعة الأعضاء لتتضمن دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والجزائر.

وتشارك عدة دول عربية في الاجتماع السنوي لبريكس، حيث يرأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة، فيما يرأس الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وفد الإمارات، ويشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على رأس وفد مصري في أشغال القمة.

ويومي 9 و 10 سبتمبر المقبل، تستضيف الهند قمة مجموعة العشرين، حيث تتولى رئاسة المجموعة في الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

ومجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من بينها السعودية وتركيا. ويمثل أعضاء G20 حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وحوالي ثلثي سكان العالم.

وجميع دول بريكس (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) أعضاء دائمون في مجموعة العشرين.

وخلال كلمته التي بثتها وترجمتها قناة العربية السعودية، قال مودي "يمكن أن يكون هناك أيضا عضوية دائمة للدول الإفريقية في مجموعة العشرين، وفي إطار بريكس من الضروري العمل في هذه المسألة،".

وأضاف وفقا لما نقلته الصحيفة الهندية، أنه على ثقة بأن جميع شركاء بريكس هم أيضا معا في مجموعة العشرين وجميعهم سيدعمون الاقتراح.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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