قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تأمل في أن تتوصل في غضون شهر إلى شهرين لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى للحصول عليه، بحسب ما قاله في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ الخميس.

وأضاف معيط أن حجم القرض من صندوق النقد لم يتحدد بعد، لأنه في العادة ما يتم تحديده خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق مع الصندوق "هو بمثابة رسالة طمأنينة وثقة للأسواق الدولية".

وكان رئيس الوزراء المصري قال الشهر الماضي إن الحكومة المصرية في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد.

وتأتي مفاوضات قرض صندوق النقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوط من بينها تراجع السيولة بالعملة الأجنبية بعد خروج الأموال الساخنة.

وأشار معيط، في مقابلة بلومبرغ، إلى أنه منذ مارس الماضي شهدت مصر خروج 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي، ولم يكن هناك أي تدفقات كبيرة واردة.

وأضاف أنه من أجل جلب النقد الأجنبي تعمل الحكومة حاليا على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات الأولية وبيع حصص ببعض الأصول.



للمزيد: فيديو- الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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