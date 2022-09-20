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للمزيد: مقال رأي: كيف تتحول الأزمة إلى فرصة وهل مصر تستطيع؟
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(إعداد: محمد طربيه، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
نظرة سريعة على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري منذ حصول مصر على قرض من صندوق النقد في 2016، والذي أعقبه مساعدات أخرى حصلت عليها أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني لمساعدتها في تخطي عقبات كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية
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للمزيد: مقال رأي: كيف تتحول الأزمة إلى فرصة وهل مصر تستطيع؟
لمشاهدة الفيديو على Youtube أضغط هنا وعلى موقع زاوية هنا
(إعداد: محمد طربيه، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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