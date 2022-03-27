تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن مقترح لفرض ضريبة على أغنى 700 ملياردير في الولايات المتحدة ضمن مشروع موازنة عام 2023 يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مساء السبت، عن خمسة مصادر مطلعة ووثيقة للإدارة.

ويتضمن الاقتراح فرض ضريبة بنسبة 20% كحد أدنى على كل الأسر الأمريكية التي يزيد دخلها عن 100 مليون دولار.

ولطالما فضل بايدن فرض ضرائب مرتفعة على الأمريكيين الأثرياء، لكن البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن خطة ضريبة تستهدف المليارديرات بشكل خاص.

ويتوقع مسؤولو البيت الأبيض أن تجمع هذه الضريبة إيرادات بنحو 360 مليار دولار على مدار السنوات العشرة المقبلة في حال سنها، بحسب وثيقة الإدارة.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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