وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد، لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلا التي تشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي، ولا سيما تغير المناخ والجوائح المستقبلية.

وبحسب بيان من الصندوق، الأربعاء، سيكون اسم الصندوق الائتماني الجديد "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" (RST)، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، ولا تقل موارده عن 45 مليار دولار.

وسيضاعف الصندوق الاستئماني الجديد تأثير حقوق السحب الخاصة الموزعة على البلدان الأعضاء في العام الماضي بقيمة 650 مليار دولار عن طريق تحويل الموارد إلى البلدان الأشد احتياجا.

وقالت كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، إن الصندوق الاستئماني سيقدم تمويل منخفض التكلفة بأجل استحقاق أطول – 20 عاما مع فترة سماح مدتها عشرة أعوام ونصف العام – للمساعدة على بناء الصلابة في مواجهة المخاطر طويلة الأجل التي تهدد استقرار ميزان المدفوعات.

وسيكون حوالي ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الصندوق مؤهلين للحصول على التمويل من الصندوق الاستئماني الجديد، بما في ذلك البلدان الأعضاء منخفضة الدخل وكذلك معظم البلدان متوسطة الدخل وكل الدول النامية الصغيرة، بحسب غورغييفا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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