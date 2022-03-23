نقلت صحيفة هسبريس المغربية المحلية عن رئيس البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري قوله في مؤتمر صحفي، الثلاثاء إن التفاوض حول خط وقاية وسيولة جديد مع صندوق النقد الدولي أصبح مطروح بشكل أكبر بسبب الصدمة الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار الطاقة والمعادن والغذاء.

كان المركزي المغربي، ثبت أسعار الفائدة الثلاثاء، عند أدنى مستوى على الإطلاق، فيما ارتفع معدل التضخم في فبراير 0.5% على أساس شهري، و3.5% على أساس سنوي.

ووفقا للصحيفة المحلية، يزور رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، المغرب اليوم الأربعاء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)