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أعلن البنك المركزي المصري الابقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، بحسب بيان من البنك الخميس.

وأبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض عند 12.25% و الإيداع عند 11.25%.

وكان المركزي قد رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي مارس الماضي، ثم رفعها مرة أخرى 2% في مايو.

جاء قرار تثبيت الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تعيين حسن عبدالله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت سابق الخميس.

وأبقى المركزي على توقعاته بشأن التضخم، وقال إنه من المتوقع، وبشكل مؤقت، ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدل المستهدف من البنك المركزي والبالغ 7% (أقل أو أعلى 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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