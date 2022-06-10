خفض بنك روسيا المركزي، سعر الفائدة 150 نقطة أساس من 11% إلى 9.5% ليعيدها إلى مستوى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

اندلعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في نهاية فبراير 2022، وأعلن المركزي الروسي حينها رفع الفائدة إلى 20% مقابل 9.5% في خطوات طارئة لدعم الروبل، قبل أن يعاود خفضها تدريجيا خلال الشهور الماضية.

وقال المركزي الروسي في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة، إن خفض الفائدة يأتي مدعوما بتباطؤ أسرع للتضخم.

وتوقع المركزي الروسي أن يتراوح معدل التضخم بين 14 و 17% خلال العام الجاري من 18% - 23% من قبل.

وأبقى على توقعه بأن ينخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% في العام المقبل ويعود إلى 4% في عام 2024.

قال المركزي إن قرارات خفض الفائدة تسهم في الحد من حجم التدهور الاقتصادي، وأنه سينظر في ضرورة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعاته القادمة، على الرغم من تضييق الظروف النقدية بشكل عام مع تباطؤ تدفق الودائع في الروبل وضعف القروض مع استمرار المخاطر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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