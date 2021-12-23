قفز مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت إلى 4.09% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مقابل 2.9% في أغسطس، بحسب بيان من الإدارة المركزية للإحصاء.

وبحسب بيانات إدارة الإحصاء الكويتية، فإن معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر الماضي، هو الأعلى في نحو 4 سنوات، على الأقل.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 1.33% في سبتمبر، مقابل ارتفاع بنسبة 0.17% في أغسطس الماضي.

وتشير بيانات إدارة الإحصاء إلى أن زيادة معدل التضخم السنوي جاءت بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 18.86% في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والأغذية والمشروبات 8.16%، والكساء والأحذية نحو 6%، والاتصالات 5.08%، والنقل 4.02%، والصحة 2.35%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.71% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز والأسماك والفواكه والخضروات والسكر.

كما ارتفعت مجموعة خدمات المسكن على أساس شهري بنسبة 0.61% نتيجة ارتفاع إيجارات السكن والصيانة.

وارتفعت أيضا أسعار شراء السيارات وخدمات النقل ومعدات الهواتف وخدمات الفنادق والمطاعم على أساس شهري في سبتمبر، فيما استقرت أسعار مجموعة السجائر والتبغ، بحسب البيان.

وتشهد أسعار عدد كبير من السلع والخدمات في العالم زيادات تضخمية كبيرة نتيجة الاضطرابات في حركة الشحن وسلاسل الإمدادات على خلفية أزمة كورونا، وارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية، وأيضا بسبب ارتفاع الطلب مع تعافي بعض الاقتصادات بشكل سريع من تداعيات الجائحة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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