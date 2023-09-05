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تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، مع تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة. فيما أعاقت الضغوط التنافسية نمو المبيعات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للسعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، خلال شهر أغسطس إلى 56.6 نقطة، مقابل 57.7 نقطة خلال يوليو.

وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى في 11 شهر في أغسطس لكنه لا يزال يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

والسعودية واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم وتسعى لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فيما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان مشروع نيوم وهي مدينة تحت الانشاء بالبحر الأحمر يستهدف أن تكون منطقة جذب سياحي.

وتبني السعودية مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات، بعدما قالت حكومة المملكة إنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.

وخلال أغسطس تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو، وفقا للتقرير.

وقالت بعض الشركات إن الزيادة في عدد المنافسين في السوق أضرت بالنمو، في حين تباطأت مبيعات التصدير.

ونتيجة مخاوف الشركات، لم تتغير أسعار البيع إلا قليلا على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة.

وقال نايف الغيث، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الرياض، في التقرير، إنه نتيجة للمنافسة ورغم ارتفاع الأسعار "لا تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادات في الأسعار إلى العملاء.. وهذا جعلنا نُبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3% لعام 2023".



وتسارع معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في أغسطس بأسرع وتيرة خلال ما يزيد عن عام، مع ارتفاع حاد في أسعار المشتريات.



كما تباطأ معدل تحسن مدد التسليم من الموردين لأدنى مستوى في 19 شهر، ما أرجعته شركات إلى قوة الطلب والضغوط على الموردين.



وتباطأ نشاط الشراء خلال أغسطس وسجل أبطأ وتيرة منذ 3 أشهر، في حين توسع نشاط التخزين بشكل ملحوظ، وفقا للتقرير.



ورغم ارتفاع مستويات التوظيف ومعدل خلق الوظائف، انخفضت ثقة الشركات تجاه التوقعات المستقبلية خلال أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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