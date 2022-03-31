استحوذت شركة القابضة (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي على حصة أغلبية بشركة يوني فروتي العالمية المتخصصة في إنتاج وتوريد الفواكه والخضراوات الطازجة.



وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإن إتمام هذه الصفقة يخضع لشروط الإغلاق المعتادة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات التنظيمية.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة أو حجم الحصة التي استحوذت عليها "القابضة".

وتأسست شركة "يوني فروتي" عام 1948 بواسطة عائلة دي ناداي الإيطالية، وتنتج وتورد أكثر من 100 صنف من المنتجات الزراعية الطازجة، بما في ذلك التفاح والموز والتوت والعنب والحمضيات، لأكثر من 500 عميل في 50 دولة حول العالم.



وتمتلك الشركة أكثر من 14 ألف هكتار من المزارع في 4 قارات حول العالم.



وهذا ليس أول استثمار للقابضة في قطاعة الأغذية والزراعة، إذ سبق واستثمرت في شركة "لويس دريفوس" إحدى أكبر الشركات المتكاملة للغذاء والأعلاف والمكونات الغذائية؛ وشركة "سلال" العاملة في قطاع المنتجات الطازجة والتكنولوجيا الزراعية؛ و"الظاهرة القابضة" العاملة في مجال الأعلاف؛ و"مجموعة أغذية" التي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة.

وتأسست القابضة عام 2018 وهي مملوكة لحكومة أبوظبي، وتمتلك الشركة وتستثمر في مشروعات بعدد من القطاعات منها الطاقة، والصحة، والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة، والخدمات المالية والصناعات، بحسب موقعها الإلكتروني.





(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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