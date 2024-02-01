قرر بنك انجلترا المركزي تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي الخميس.

وكان الفيدرالي الأمريكي، أبقى يوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير ليوافق التوقعات وتبعه بعض البنوك الخليجية.

وتشهد عدة دول ارتفاع معدل التضخم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فيما ترفع بنوك مركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتسارع.

ووفقا لبيان بنك انجلترا المركزي، فإن 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية وافقوا على تثبيت الفائدة بأغلبية، فيما فضل اثنان من الأعضاء، زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25%. وفضل أحد الأعضاء تخفيض سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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