استقر معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال شهر يناير الماضي عند 4%، وهو نفسه المسجل في شهر ديسمبر السابق له، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الأربعاء.

وجاء استقرار التضخم خلال شهر يناير نتيجة انخفاض الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.6%.

وكانت توقعات بنك إنجلترا المركزي واقتصاديين تتنبأ بارتفاع طفيف في التضخم خلال يناير الماضي، وفق صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وفي فبراير الجاري، قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%، بعدما كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة بدون تغيير.

وكان بنك انجلترا ثبت سعر الفائدة في ديسمبر الماضي أيضا.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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