أصدر وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض قرار بتنفيذ تنازل شركة نوفاتك الروسية عن حصتها للتنقيب في المياه البحرية للدولة اللبنانية، وفقا لبيان يوم الاثنين.

وأفاد البيان: "قام وزير الطاقة والمياه اليوم بإبلاغ صاحب الحق Novatek Lebanon SAL بمضمون هذا القرار طالباً من الشركة وفقاً للصلاحية الممنوحة له بموجب الاتفاقيتين التنازل عن كامل نسبة مشاركتها في كل من الاتفاقيتين لصالح الدولة اللبنانية."

كانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس، انسحاب الشركة الروسية نوفاتك من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية بسبب "عدة عوامل منها الجوانب الاقتصادية والمالية ولا سيما المخاطر السياسية الدولية."

كانت نوفاتك تمتلك 20% في كل من الرقعتين، فيما تمتلك توتال اينيرجيز حق التشغيل و40% في كل من الرقعتين وتشارك إيني الإيطالية بنسبة 40%.

وأضاف البيان "كما قضى القرار أيضاً بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة عشرين في الماية (كامل نسبة مشاركة صاحب الحق) في كل من الاتفاقيتين."

للمزيد: وزارة الطاقة اللبنانية: نوفاتك الروسية تنسحب من الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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