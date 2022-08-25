أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية عن انسحاب الشركة الروسية نوفاتك من الاتفاقيتين العائدتين للرقعتين 4 و9 للتنقيب عن الطاقة في المياه البحرية اللبنانية بشرق المتوسط.

كانت نوفاتك تمتلك 20% في كل من الرقعتين ولكن بحسب ما جاء في بيان الوزارة، قررت الشركة الانسحاب من الاتفاقيتين عند نهاية مدة الاستكشاف الأولى الممددة حتى 22 أكتوبر 2022 بسبب "عدة عوامل منها الجوانب الاقتصادية والمالية ولا سيما المخاطر السياسية الدولية."

وقالت الوزارة إن شركة توتال إينيرجيز الفرنسية أكدت التزامها بتوقيع الملحقين التعديليين للاتفاقيتين والمتعلقين بتمديد مدة الاستكشاف الأولى في كلتا الرقعتين وفقا لقرار صادق عليه مجلس الوزراء في 5 مايو 2022 بناء على طلب أصحاب الحقوق.

وبالنسبة إلى الرقعة رقم 9، قالت الوزارة إن توتال ستقدم كفالة الإلتزام بالحد الأدنى لموجبات العمل تشمل كامل مدة الاستكشاف بموجب الاتفاقية. واتخذت شركة إيني الموقف نفسه.

تمتلك توتال اينيرجيز حق التشغيل و40% في كل من الرقعتين، فيما تشارك إيني الإيطالية بنسبة 40%.

رأي محلل

ومن بيروت، قالت لوري هايتايان وهي متخصصة في شؤون الطاقة "السؤال الآن الذي يطرح نفسه من سيحل محل نوفاتك؟ من سيأخذ النسبة الـ 20%؟ لا أعرف... بالتأكيد هناك أسئلة تطرح على الوزارة فهل سيتم نقل الأسهم إلى توتال وإيني أو إلى الحكومة؟ وما هي آليات استبدال نوفاتك بشركة ثالثة؟".

(إعداد: أماني رضوان وشاركت في الإعداد ريم شمس الدين، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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