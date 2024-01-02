ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، خلال الـ 11 شهر الأولى من 2023، إلى 3.2 مليار دولار بزيادة طفيفة على أساس سنوي من 3.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام 2022، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الثلاثاء.

والمملكة إحدى الدول المتضررة بشكل كبير نتيجة الحرب الدائرة في غزة بالقرب من حدودها بين إسرائيل وحماس والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، فيما تتصاعد مؤخرا الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

وتحويلات العاملين بالخارج أحد مكونات الاحتياطي الأجنبي للأردن، إضافة لإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وبلغ احتياطي المملكة حوالي 17.1 مليار دولار، وفق الوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا