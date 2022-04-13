عاد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في قطر (التضخم) للارتفاع خلال مارس الماضي وسجل 4.42%، مقابل 3.99% في فبراير، مع ارتفاع مجموعة من السلع والخدمات من بينها الترفيه والثقافة الغذاء والمشروبات والسكن والكهرباء والغاز والنقل والتعليم، بحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء، يوم الأربعاء.

وكان معدل التضخم السنوي في قطر وصل إلى ذروته في عدة سنوات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، مقتربا من 6.5%، قبل أن يتراجع إلى مستويات حول 4% في أول شهرين من العام الجاري.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فإن مجموعة الترفيه والثقافة ارتفعت بنسبة 37.6% في مارس الماضي على أساس سنوي، والغذاء والمشروبات 3.4%، السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.25%، النقل 1.57%، التعليم 0.47%.

وعلى المستوى الشهري فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مارس بنسبة 0.58%، مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، وفق بيان جهاز التخطيط.

ويشهد العالم موجة تضخمية في أسعار الغذاء والخامات والسلع الأساسية وسط اضطرابات في حركة التجارة بسبب حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.

(إعداد: عبدالقادر رمضان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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