*تم اضافة بنك انكلترا

أعلنت البنوك المركزية الخليجية رفع أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.5% يوم الاربعاء.



وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.5% اعتبارا من يوم الخميس، بحسب بيان على وكالة الإمارات الرسمية.



ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5% من 1.25% إلى 1.75%.



وأعلن مصرف قطر المركزي عبر موقعه الرسمي الأربعاء، رفع الفائدة 0.5% لتصبح فائدة الإيداع 1.5% والإقراض 2.75% بزيادة 0.25%.



وقرر مصرف الكويت المركزي، وفقاً لبيان على موقعه، رفع سعر الخصم بواقع 0.25% من 1.75% إلى 2.00% بدءا من يوم الخميس.



كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25% إلى 1.75%.

ويأتي قرار البنوك الخليجية سريعًا لأنها تربط عملاتها بالدولار بشكل مباشر، فيما يربط البنك المركزي الكويتي الدينار الكويتي بسلة عملات تتضمن الدولار.

ولم يعلن البنك المركزي العماني موقفه من تغيير الفائدة ومن المقرر أن يجتمع المركزي المصري في 19 مايو الجاري.

ولا تزال تتوالى ردود فعل بنوك مركزية أخرى في المنطقة والعالم على قرار الفيدرالي. اذ قرر البنك المركزي الأردني يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

كما رفع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس سعر الفائدة 0.25% إلى 1% متوقعا أن يرتفع التضخم إلى حوالي 10٪ هذا العام بعد أن وصل الى 7% في مارس، على أن تراجع التضخم في العام المقبل ويكون قرب مستهدفاته عند 2% في غضون عامين تقريبًا.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، أكثر خطواته جرأة في مواجهة التضخم المتزايد، ليرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% في اعلى معدل زيادة منذ 22 عام، بحسب تقارير صحفية.

ومن المحتمل أن يناقش الفيدرالي الأمريكي في اجتماعين مقبلين زيادة إضافية لأسعار الفائدة بنحو 0.5% أخرى، وفقا لما قاله جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء.

وتوقع الفيدرالي، أن يتمكن من إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% بفضل التشديد المناسب على وضع السياسة النقدية، وأن يظل سوق العمل قوي.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل( rim.shamseddine@lseg.com)

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