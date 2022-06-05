شهد الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحسن طفيف خلال مايو الماضي، إلا أنه مازال في حالة انكماش بحسب مؤشر مديري المشتريات، بينما أظهر المؤشر توسع في السعودية.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر شهري يعتمد على نتائج استبيان عدد كبير من شركات القطاع الخاص غير العاملة في النفط، ويمثل مستوى 50 نقطة مستوى الحياد الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر في مصر إلى 47 نقطة مقابل 46.9 نقطة، خلال مايو الماضي، مشيرا أن الاقتصاد غير المنتج للنفط ما زال يتراجع لكن بوتيرة أقل عن أبريل الماضي، في الوقت نفسه استقر المؤشر للاقتصاد السعودي عند 55.7 نقطة.

وتواجه البلدان المستوردة للنفط، مثل مصر، ضغوط اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والوسيطة عالميا.

وكشفت البيانات تراجع الطلب في مصر خلال مايو نتيجة ضغوط الأسعار المتزايدة التي أثرت على الاستهلاك، ويبدو أن تلك الضغوط مستمرة إذ ارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بأعلى معدل في ستة أشهر، وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج كما خفضت مستويات التوظيف، في حين تراجعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ المؤشر.

وفي أبريل الماضي، سجل معدل التضخم في المدن المصرية أعلى مستوياته منذ مايو 2019 عند 13.1%.

21 شهر من النمو في السعودية

استمر الأداء القوي للشركات غير النفطية في السعودية خلال مايو، في ظل الطلب القوي لكن صاحبه زيادة في أسعار الإنتاج والبيع بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، مما جعل معدلات الثقة المستقبلية للشركات مُقيدة، رغم ارتفاعها للمرة الأولى في 3 أشهر.

وانعكاس لمخاطر تزايد التضخم خاصة في ظل الضغط على سلاسل التوريد العالمية بسبب عمليات الإغلاق في الصين والحرب بين روسيا وأوكرانيا "أشار 11% فقط من الشركات المشاركة إلى توقعات بزيادة الإنتاج بحلول شهر مايو 2023 ، أي أقل من نصف النسبة في الاستبيان على المدى الطويل،" بحسب ديفيد أوين ، الباحث الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتيليجنس.

القراءة الأخيرة للمؤشر العام تشير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية نما آخر 21 شهر، لكن بوتيرة أقل من متوسط القراءات على المدى الطويل عند 56.8 نقطة.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا